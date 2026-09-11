Москвичей предупредили о мошеннических лотереях В Москве мошенники используют фальшивые лотереи для обмана граждан

Москва11 сен Вести.В Москве фиксируются случаи мошенничества с использованием фальшивых лотерей и розыгрышей призов. Об этом на сайте mos.ru рассказали эксперты проекта "Перезвони сам".

Злоумышленники присылают ссылки на поддельные сайты, обещая крупные выигрыши в обмен на небольшие платежи, или сулят подарки известных брендов. Таким способом мошенники пытаются получить личные и банковские данные граждан, чтобы похитить денежные средства.

Фальшивые лотереи и розыгрыши — один из самых коварных способов мошенничества. Когда людям обещают легкий и крупный выигрыш, они часто теряют бдительность, перестают мыслить рационально и открывают злоумышленникам доступ к своим счетам рассказала руководитель проекта "Перезвони сам" столичного Департамента информационных технологий Валентина Шилина

Современные мошенники отличаются тем, что готовятся к обману, собирая информацию о пользователе, анализируя его профиль. Они пытаются создать у игроков ощущение, что получить деньги очень легко, достаточно только ввести личные и платежные данные.

Ссылки на поддельные сайты аферисты распространяют через соцсети и мессенджеры, предлагая пользователям пройти короткий тест, поучаствовать в акции или покрутить колесо фортуны. Также мошенники присылают пользователю ссылку на сайт, где под картинками спрятан приз. Потребителю предлагают ввести данные карты.

Иногда мошенники используют прямые эфиры в соцсетях, обещая зрителям крупные денежные выплаты за отправку платных подарков.

Эксперты проекта "Перезвони сам" призывают граждан никогда не вводите на сайтах, где сообщается о мгновенных выигрышах или вознаграждениях, реквизиты банковской карты. Государственные органы и крупные банки таких лотерей не проводят.