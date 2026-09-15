В США заявили, что готовы пресекать нарушения у посольства России на выборах

Власти США готовы пресекать нарушения у посольства России на выборах в Госдуму В США заявили, что готовы пресекать нарушения у посольства России на выборах

Москва15 сен Вести.Власти США готовы пресекать незаконные действия у посольства России в Вашингтоне во время выборов в Госдуму, сообщает РИА Новости со ссылкой на Секретную службу США.

Если отдельные лица или группы решат действовать незаконно, разработаны планы, чтобы действенно и безопасно реагировать отметили в службе

Россияне имеют возможность проголосовать и в двух других российских дипмиссиях в США - в генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал, что западные органы власти и СМИ ведут скоординированную кампанию по дискредитации выборов в Госдуму.

Между тем в МИД заявили, что не исключают провокаций за рубежом со стороны украинских "активистов" и местных общественников во время предстоящих выборов в Госдуму.