Москва19 сенВести.В первый день выборов депутатов в Госдуму в Москве произошел технический сбой из-за хакерских атак. Терминалы электронного голосования выходили из строя на непродолжительное время, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Вчера был технический сбой… В течение непродолжительного времени терминалы у нас вышли из строя. Но, по словам специалистов, это могло быть связано с атаками противника на информационные системысказала она журналистам
Депутаты выборов в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября.
Ранее президент РФ Владимир Путин уличил украинские власти во вмешательстве в выборы в РФ.