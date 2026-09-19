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Мосгоризбирком: технический сбой случился в первый день выборов из-за хакеров

Технический сбой произошел в Москве из-за хакерских атак в первый день выборов Мосгоризбирком: технический сбой случился в первый день выборов из-за хакеров

Москва19 сен Вести.В первый день выборов депутатов в Госдуму в Москве произошел технический сбой из-за хакерских атак. Терминалы электронного голосования выходили из строя на непродолжительное время, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Вчера был технический сбой… В течение непродолжительного времени терминалы у нас вышли из строя. Но, по словам специалистов, это могло быть связано с атаками противника на информационные системы сказала она журналистам

Депутаты выборов в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября.

Ранее президент РФ Владимир Путин уличил украинские власти во вмешательстве в выборы в РФ.