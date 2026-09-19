Минцифры РФ: на Дальнем Востоке была попытка диверсии на линиях связи

На Дальнем Востоке пытались помешать выборам, испортив линии связи Минцифры РФ: на Дальнем Востоке была попытка диверсии на линиях связи

Москва19 сен Вести.Минцифры РФ сообщило о неудавшейся попытке диверсии на сетях связи на Дальнем Востоке с целью помешать проведению голосования на выборах в РФ; связь в регионах полностью восстановлена.

В ведомстве отметили, что причиной перебоев с фиксированным интернетом стало преднамеренное повреждение волоконно-оптической линии связи. Но эта диверсия не удалась. Связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе полностью восстановлена.

Голосование продолжается в штатном режиме. Последствия аварии были оперативно устранены говорится в сообщении

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, московская система дистанционного электронного голосования всю ночь с пятницы на субботу практически беспрерывно подвергалась очень мощной атаке​​​. Но все атаки отбиваются, а защищенность системы позволяет сохранять непрерывность голосования.

С 18 по 20 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва и совмещенные с ними выборы различного уровня. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.