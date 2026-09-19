Москва19 сенВести.Два факта повреждения магистральных оптических линий связи зафиксированы на Дальнем Востоке в субботу, 19 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростелеком".
Отмечается, что в одном случае произошло спиливание опоры, в другом – перерубание кабеля.
Мы столкнулись с очередной беспрецедентной попыткой помешать проведению выборов, которую рассматриваем как организованную диверсиюзаявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский
В результате диверсии пострадало качество связи, однако ненадолго – интернет заработал в течение часа.
Ранее Минцифры России сообщило о неудавшейся попытке диверсии на сетях связи на Дальнем Востоке с целью помешать проведению голосования на выборах.