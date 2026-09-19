"Ростелеком": на Дальнем Востоке дважды повредили линии связи во время выборов

Линии связи дважды вывели из строя на Дальнем Востоке во время выборов "Ростелеком": на Дальнем Востоке дважды повредили линии связи во время выборов

Москва19 сен Вести.Два факта повреждения магистральных оптических линий связи зафиксированы на Дальнем Востоке в субботу, 19 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростелеком".

Отмечается, что в одном случае произошло спиливание опоры, в другом – перерубание кабеля.

Мы столкнулись с очередной беспрецедентной попыткой помешать проведению выборов, которую рассматриваем как организованную диверсию заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский

В результате диверсии пострадало качество связи, однако ненадолго – интернет заработал в течение часа.

Ранее Минцифры России сообщило о неудавшейся попытке диверсии на сетях связи на Дальнем Востоке с целью помешать проведению голосования на выборах.