Часть жителей ДНР остались без света в результате атаки ВСУ ВСУ атаковали энергосистему ДНР, в регионе произошли отключения электричества

Москва19 сен Вести.Противник совершил атаку на энергосистему Донецкой Народной Республики. В результате в большинстве муниципалитетов произошли отключения электричества и перепады напряжения. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков в MAX.

По понятным причинам мы не озвучиваем конкретную информацию по объектам и графикам восстановления. Но как только позволила обстановка, специалисты приступили к ликвидации последствий и подключению потребителей говорится в сообщении

У части абонентов электричество было восстановлено ночью. Энергетики продолжают работу. В течение дня планируется полностью нормализовать ситуацию.