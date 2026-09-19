Москва19 сенВести.Противник совершил атаку на энергосистему Донецкой Народной Республики. В результате в большинстве муниципалитетов произошли отключения электричества и перепады напряжения. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков в MAX.
По понятным причинам мы не озвучиваем конкретную информацию по объектам и графикам восстановления. Но как только позволила обстановка, специалисты приступили к ликвидации последствий и подключению потребителейговорится в сообщении
У части абонентов электричество было восстановлено ночью. Энергетики продолжают работу. В течение дня планируется полностью нормализовать ситуацию.