Кулемзин: в Донецке без электроэнергии остаются 137 тысяч абонентов

Кулемзин: 137 тыс. абонентов остались без электричества в Донецке Кулемзин: в Донецке без электроэнергии остаются 137 тысяч абонентов

Москва19 сен Вести.В шести районах Донецка частично обесточены 855 трансформаторных подстанций, сообщил глава города Алексей Кулемзин в MAX.

По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", без света остаются абоненты Кировского, Калининского, Ворошиловского, Петровского, Куйбышевского и Киевского районов.

Без электроэнергии остаются 137 930 абонентов сказано в сообщении

Проводятся работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали энергосистему Донецкой Народной Республики. В результате в большинстве муниципалитетов произошли отключения электричества и перепады напряжения.