Москва19 сенВести.В шести районах Донецка частично обесточены 855 трансформаторных подстанций, сообщил глава города Алексей Кулемзин в MAX.
По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", без света остаются абоненты Кировского, Калининского, Ворошиловского, Петровского, Куйбышевского и Киевского районов.
Без электроэнергии остаются 137 930 абонентовсказано в сообщении
Проводятся работы по восстановлению электроснабжения.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали энергосистему Донецкой Народной Республики. В результате в большинстве муниципалитетов произошли отключения электричества и перепады напряжения.