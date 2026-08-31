В Донецке 23,7 тысячи абонентов остаются без электричества

В трех районах Донецка 23,7 тысячи человек остаются без света В Донецке 23,7 тысячи абонентов остаются без электричества

Москва31 авг Вести.В Донецке в результате отключения электроэнергии без света остаются 23,7 тысячи абонентов в Буденновском, Калининском и Пролетарском районах. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.

По данным "Донецкэнерго", отключена 41 трансформаторная подстанция.

По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Буденновском, Калининском, Пролетарском районах произошло отключение 41 трансформаторной подстанции. Без электроэнергии остаются 23 700 абонентов написал Алексей Кулемзин

Энергетики работают над устранением неполадок. Сроки восстановления уточняются.