Почти 30 тыс. человек в ДНР остались без света, идут восстановительные работы

Почти 30 тыс. абонентов в Донецке остались без электроэнергии Почти 30 тыс. человек в ДНР остались без света, идут восстановительные работы

Москва14 авг Вести.Почти 30 тыс. человек в Донецке остались без электроэнергии из-за аварийного отключения трансформаторных подстанций. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго".

По информации … [компании], в Буденновском, Калининском и Пролетарском районах произошло аварийное отключение 188 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 29634 абонента написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В настоящее время организованы работы по восстановлению электроснабжения.