Москва9 авгВести.В Донецке более восьми тысяч абонентов остались без электроснабжения после отключения 54 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем канале в мессенджере MAX.
По его словам, отключение подстанций является плановым.
По информации АО "Юго-Западная электросетевая компания" "Донецкэнерго", сегодня в Куйбышевском районе плановое отключение 54 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 8200 абонентовговорится в публикации
Ранее в городе произошло аварийное отключение 62 трансформаторных подстанций. Тогда без электроэнергии остались 10,5 тыс. человек.