Кулемзин: более 8 тыс. абонентов в Донецке остались без электроэнергии

В Донецке без электроэнергии остались более 8 тыс. абонентов Кулемзин: более 8 тыс. абонентов в Донецке остались без электроэнергии

Москва9 авг Вести.В Донецке более восьми тысяч абонентов остались без электроснабжения после отключения 54 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, отключение подстанций является плановым.

По информации АО "Юго-Западная электросетевая компания" "Донецкэнерго", сегодня в Куйбышевском районе плановое отключение 54 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 8200 абонентов говорится в публикации

Ранее в городе произошло аварийное отключение 62 трансформаторных подстанций. Тогда без электроэнергии остались 10,5 тыс. человек.