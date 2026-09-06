Москва6 сенВести.В Буденновском и Петровском районах Донецка произошел сбой в работе электросетей, сообщил в MAX глава города Алексей Кулемзин.
По данным градоначальника, ссылающегося на АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Донецке случилось частичное аварийное отключение 1431 трансформаторной подстанции.
Без электроэнергии остаются 248657 абонентовговорится в заявлении
Ранее Алексей Кулемзин приводил данные о частичном аварийном отключении в Ленинском, Ворошиловском, Кировском, Куйбышевском, Киевском и Калининском районах Донецка.