Отключение электроэнергии произошло в четырех районах Донецка Кулемзин: в четырех районах Донецка произошло отключение электроэнергии

Москва10 сен Вести.Из-за превышения допустимой нагрузки в сети произошло частичное отключение трансформаторных подстанций в четырех районах Донецка. Информацию в MAX разместил глава города Алексей Кулемзин.

По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в связи с превышением допустимой нагрузки по сети в Кировском, Куйбышевском, Киевском и Петровском районах произошло частичное автоматическое отключение трансформаторных подстанций говорится в сообщении

Ведутся работы по восстановлению электроснабжения, уточнил Кулемзин.