В работе Рунета произошел масштабный сбой Пользователи массово жалуются на сбой в работе Рунета

Москва18 авг Вести.Пользователи оставили сотни жалоб на работу Рунета вечером во вторник, 18 августа. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Так, сбои фиксировались в работе сайтов ряда мобильных операторов, банков, соцсетей с доменом .ru. Больше всего обращений поступало из Центральной России, в частности Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, на сбои пожаловались жители Самарской области и еще нескольких субъектов РФ.

Причины сбоя неизвестны.

Ранее масштабный сбой был зафиксирован в работе нескольких сервисов Microsoft.