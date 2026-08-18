"Ростелеком" объяснил сбой в Рунете "Ростелеком": работоспособность Рунета в целом обеспечивается

Москва18 авг Вести.Работоспособность Рунета в целом обеспечивается. Такое заявление представители "Ростелекома" сделали в беседе с ТАСС на фоне сообщений о сбое в Рунете, также в госкомпании дали объяснение произошедшему.

Работоспособность Рунета и обмен трафиком между операторами в целом обеспечивается говорится в сообщении

В госкомпании уточнили, что была авария на стороне электроснабжающей организации. В "Ростелекоме" добавили, что предпринимают все меры для обеспечения работы на всех точках обмена трафиком.

В материале также сказано, что на время отсутствия основного электропитания задействованы резервные источники, включая дизельгенераторные установки. Аварийная бригада начала восстанавливать основное электропитание.

Ранее во вторник, 18 августа, сотни пользователей начали жаловаться на работу Рунета. Сбои фиксировались в работе ряда мобильных операторов, банков, соцсетей с доменом .ru.