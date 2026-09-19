В "Ростелекоме" прокомментировали повреждения каналов связи на Дальнем Востоке Осеевский: виновников повреждений кабелей на Дальнем Востоке найдут и накажут

Москва19 сен Вести.Виновники повреждений магистральных каналов связи на Дальнем Востоке будут найдены и наказаны. Об этом заявил ИС "Вести" президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

По его словам, утром 19 сентября по московскому времени Ростелеком зафиксировал две аварии на магистральных каналах связи на Дальнем Востоке - в Хабаровском крае и на Сахалине. В результате было прервано обеспечение связью населения целого ряда регионов Дальнего Востока.

Между населенными пунктами Ягодный и Селихино в Хабаровском крае кабель был выкопан и перерублен. А на территории Сахалина волоконно-оптический кабель на линии Холмск - Томари, который находится в воздушном исполнении - была спилена опора, и кабель был также перерублен. Аварийно-восстановительные работы прошли достаточно быстро, в течение часа обеспечение связью было восстановлено сообщил Осеевский

По его словам, в "Ростелекоме" расценивают происшедшее как попытку целенаправленного влияния на возможности участия жителей Дальнего Востока в свободном волеизъявлении на выборах.

Как и все другие попытки, эта оказалось безуспешной. Так будет и в дальнейшем. Я хотел бы поблагодарить команду "Ростелекома" за оперативное, молниеносное реагирование на происшедшее. Мы находимся в контакте с правоохранительными органами, которые работают тоже очень оперативно, и я уверен, что эти преступники будут найдены и наказаны подчеркнул Осеевский

В России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва и совмещенные с ними выборы различного уровня.