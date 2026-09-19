Эксперты из Непала и Филиппин отметили разнообразие технологий на выборах в РФ

Наблюдатели из Непала и Филиппин оценили технологии на выборах РФ Эксперты из Непала и Филиппин отметили разнообразие технологий на выборах в РФ

Москва19 сен Вести.Международные наблюдатели на выборах в Госдуму РФ в интервью ИС "Вести" оценили количество инструментов, применяемых для удобства голосования россиян.

Избирательная система у нас такая же. Мы также используем мажоритарную систему и пропорционально-представительную систему. Но средства и инструменты отличаются. Мы используем только бумажные бюллетени для голосования на избирательных участках. А у вас используют больше разных инструментов, в том числе электронные. Очень интересно отметил глава избирательной комиссии Непала Ман Бахадур Карки

По словам главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, свыше 1,1 тыс. международных наблюдателей из 133 стран следят за проведением выборов в Госдуму.