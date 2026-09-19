Москва19 сенВести.Международные наблюдатели на выборах в Госдуму РФ в интервью ИС "Вести" оценили количество инструментов, применяемых для удобства голосования россиян.
Избирательная система у нас такая же. Мы также используем мажоритарную систему и пропорционально-представительную систему. Но средства и инструменты отличаются. Мы используем только бумажные бюллетени для голосования на избирательных участках. А у вас используют больше разных инструментов, в том числе электронные. Очень интересноотметил глава избирательной комиссии Непала Ман Бахадур Карки
По словам главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, свыше 1,1 тыс. международных наблюдателей из 133 стран следят за проведением выборов в Госдуму.
У нас общий взгляд на то, что избирательная система должна решать вопрос с ограничениями права доступа к голосованию. И мы видели, как эту проблему решают здесь с помощью досрочного голосования, по открепительному удостоверению, в личном присутствии, с помощью автоматизированной системы голосования и специальных машин. Особенно мне понравилось, что спецмашина приспособлена для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей. Мне нравится такая системазаявил директор филиппинской избирательной комиссии Хосе Ник А. Мендрос