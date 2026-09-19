Матвиенко: на выборах в РФ работает рекордное число международных наблюдателей Матвиенко: рекордное число международных наблюдателей приехало на выборы в РФ

Москва19 сен Вести.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что на нынешних выборах в России работает рекордное число международных наблюдателей, видео ее заявления на избирательном участке опубликовал канал Совета Федерации в мессенджере MAX.

Она отметила, что в ЕС уже подготовили методичку о непризнании российских выборов, хотя наблюдать за ними приехало рекордное количество иностранных наблюдателей.

Представители более 130 стран. Причем они будут наблюдать за выборами не только в Москве и в Санкт-Петербурге, а разъедутся более чем в 50 субъектов Российской Федерации заявила Матвиенко

Голосование в России на выборах в Госдуму проходит с 18 по 20 сентября. В субботу Матвиенко проголосовала на избирательном участке в Петербурге.

В частности, новые технологии на выборах в РФ, в том числе электронное голосование, оценили наблюдатели из Непала и Филиппин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что глава евродипломатии Кая Каллас разослала в страны Евросоюза циркуляр о непризнании итогов выборов в России.