Володин: Каллас уже разослала странам ЕС циркуляр о непризнании выборов в России

Володин: Каллас отправила в страны ЕС циркуляр о непризнании итогов выборов РФ Володин: Каллас уже разослала странам ЕС циркуляр о непризнании выборов в России

Москва18 сен Вести.Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что глава евродипломатии Кая Каллас уже разослала в страны Евросоюза циркуляр о непризнании итогов выборов в России.

В пятницу началось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы.

Каллас уже разослала во все страны ЕС циркуляр о непризнании их результатов написал Володин в своем аккаунте в мессенджере MAX

По его словам, он получил такие данные от коллег в парламентах других стран.

В пятницу Володин сообщил, что проголосовал на выборах в Госдуму.