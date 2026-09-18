Москва18 сенВести.Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что глава евродипломатии Кая Каллас уже разослала в страны Евросоюза циркуляр о непризнании итогов выборов в России.
В пятницу началось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы.
Каллас уже разослала во все страны ЕС циркуляр о непризнании их результатовнаписал Володин в своем аккаунте в мессенджере MAX
По его словам, он получил такие данные от коллег в парламентах других стран.
В пятницу Володин сообщил, что проголосовал на выборах в Госдуму.