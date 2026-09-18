Володин заявил, что только народ России может решать свою судьбу

Володин: только народу нашей страны решать свою судьбу Володин заявил, что только народ России может решать свою судьбу

Москва18 сен Вести.Только граждане России могут решать свою судьбу. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин на своем канале в мессенджере МАХ.

По его словам, глава евродипломатии Кая Каллас уже разослала во все страны Евросоюза (ЕС) "циркуляр о непризнании результатов" выборов в Госдуму, которые стартовали в России в пятницу. По мнению Володина, это говорит о том, что западные страны уже все решили за россиян. Председатель Госдумы назвал это вмешательством в дела суверенного государства и желанием дестабилизировать обстановку в стране.

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18 сентября Володин проголосовал на выборах депутатов в нижнюю палату парламента России.

Выборы в Государственную думу Российской Федерации проходят с 18 по 20 сентября 2026 года.