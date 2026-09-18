Москва18 сенВести.Только граждане России могут решать свою судьбу. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин на своем канале в мессенджере МАХ.
По его словам, глава евродипломатии Кая Каллас уже разослала во все страны Евросоюза (ЕС) "циркуляр о непризнании результатов" выборов в Госдуму, которые стартовали в России в пятницу. По мнению Володина, это говорит о том, что западные страны уже все решили за россиян. Председатель Госдумы назвал это вмешательством в дела суверенного государства и желанием дестабилизировать обстановку в стране.
Только народу нашей страны решать свою судьбусказано в посте
18 сентября Володин проголосовал на выборах депутатов в нижнюю палату парламента России.
Выборы в Государственную думу Российской Федерации проходят с 18 по 20 сентября 2026 года.