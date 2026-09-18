Москва18 сенВести.То, что Евросоюз не признает итоги выборов в России, можно расценивать как вмешательство в дела российского суверенного государства. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что глава евродипломатии Кая Каллас разослала во все страны ЕС циркуляр о непризнании их результатов.
Это (непризнание выборов в России - прим. ред.) можно однозначно расценивать как вмешательство в дела суверенного государства и желание дестабилизировать ситуацию в нашей страненаписал Володин в своем Telegram-канале
Спикер Госдумы подчеркнул, что ЕС устроит только победа марионеток, которыми они будут управлять.
Выборы в Госдуму проходят в России с 18 по 20 сентября. Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Путин также воспользовался возможностью проголосовать онлайн.