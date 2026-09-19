Москва19 сенВести.Выборы в России проходят в непростое время, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит пресс-служба.
Выборы депутатов Государственной Думы, региональных парламентов, некоторых глав субъектов, муниципальные выборы проходят ответственно и в непростое времясказала Матвиенко после голосования на избирательном участке в Санкт-Петербурге
Россия борется с недругами, которые пытаются ее развалить и делают все, чтобы сорвать и дискредитировать выборы, подчеркнула спикер верхней палаты.
Ранее Матвиенко заявила о том, что мнение западных стран о выборах в России не интересует Москву.