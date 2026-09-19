Валентина Матвиенко: выборы проходят в непростое время

Матвиенко: выборы проходят ответственно и в непростое время Валентина Матвиенко: выборы проходят в непростое время

Москва19 сен Вести.Выборы в России проходят в непростое время, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит пресс-служба.

Выборы депутатов Государственной Думы, региональных парламентов, некоторых глав субъектов, муниципальные выборы проходят ответственно и в непростое время сказала Матвиенко после голосования на избирательном участке в Санкт-Петербурге

Россия борется с недругами, которые пытаются ее развалить и делают все, чтобы сорвать и дискредитировать выборы, подчеркнула спикер верхней палаты.

Ранее Матвиенко заявила о том, что мнение западных стран о выборах в России не интересует Москву.