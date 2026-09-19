Матвиенко: Россию не интересует мнение Запада о выборах в стране

Матвиенко: мнение Запада о выборах в России не интересует Москву Матвиенко: Россию не интересует мнение Запада о выборах в стране

Москва19 сен Вести.Мнение западных стран о выборах в России не интересует Москву, важно понимание ответственности самими гражданами во время голосования, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Для нас их (стран Запада – прим. ред.) мнение понятно, оно нас не интересует подчеркнула она в беседе с журналистами

По мнению сенатора, очень важно, что все граждане поняли ответственность момента. Она отметила, что выборы в России – это самая демократичная форма народовластия, возможность каждому гражданину реализовать свое конституционное право и проявить свою гражданскую позицию.

По ее словам, сегодня Россия проходит серьезное испытание борьбы с нашими недругами, которые успешно в свое время развалили Советский Союз, а сейчас пытаются развалить Россию.