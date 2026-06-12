Матвиенко: предпосылок урегулирования конфликта на Украине нет

Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок урегулирования конфликта на Украине Матвиенко: предпосылок урегулирования конфликта на Украине нет

Москва12 июн Вести.Серьезных предпосылок к политическому урегулированию конфликта на Украине пока не просматривается, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, все очевиднее становится факт того, что западные элиты перестали даже пытаться скрывать свою русофобию.

Отдаем себе отчет в том, что в нынешней международной обстановке серьезных предпосылок к политическому урегулированию конфликта, к сожалению, пока не просматривается написала Матвиенко в своей колонке для "Парламентской газеты"

Глава Совфеда подчеркнула, что Западу не нужна единая, суверенная, динамично развивающаяся Россия, и чтобы победить в этом противостоянии страна должна быть сплоченной и сильной.

Россия неоднократно заявляла о готовности решить украинский конфликт дипломатическим путем. Так, 15 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, но, если добиться его не удастся, все цели будут достигнуты в рамках специальной военной операции.