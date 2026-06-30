Москва30 июн Вести.Председатель Совета Федерации, член Бюро Высшего совета "Единой России" Валентина Матвиенко заявила, что кандидаты "Единой России" на выборах в Госдуму представляют партию президента РФ, партию великой России.

Об этом она заявила на встрече с активистками "Женского движения Единой России" в Центральном исполкоме ЕР.

Конечно, политическая борьба за доверие и голоса избирателей только набирает обороты. Вам предстоят многочисленные встречи с гражданами, острые дебаты с оппонентами. Но важно помнить: все мы с вами представляем одну большую партию - партию нашего президента, партию нашей великой России сказала спикер СФ

Ранее Матвиенко на встрече с членами правительства призвала эффективно расходовать бюджетные средства и "экономить каждую копейку".