Москва29 июн Вести.Председатель СФ Валентина Матвиенко на встрече с членами правительства призвала эффективно расходовать бюджетные средства и "экономить каждую копейку".

Мы все должны сейчас жить экономно, эффективно, и экономить каждую копейку сказала она

В этой связи Матвиенка предложила главе кабмина Михаилу Мишустину дать поручение изучить существующие в России форумы, которые проводятся за счет бюджетных средств.

Российский премьер поддержал эту идею. Он также отметил, что именно бизнесу следует заниматься организацией таких работ, а правительство в разумной мере будет их поддерживать.