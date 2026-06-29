Москва29 июнВести.Председатель СФ Валентина Матвиенко на встрече с членами правительства призвала эффективно расходовать бюджетные средства и "экономить каждую копейку".
Мы все должны сейчас жить экономно, эффективно, и экономить каждую копейкусказала она
В этой связи Матвиенка предложила главе кабмина Михаилу Мишустину дать поручение изучить существующие в России форумы, которые проводятся за счет бюджетных средств.
Российский премьер поддержал эту идею. Он также отметил, что именно бизнесу следует заниматься организацией таких работ, а правительство в разумной мере будет их поддерживать.