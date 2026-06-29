Мишустин согласился с идеей сократить проведение форумов на средства из бюджета Мишустин поддержал идею Матвиенко сократить проведение форумов за счет бюджета

Москва29 июн Вести.Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу спикера Совфеда Валентины Матвиенко сократить проведение форумов, финансируемых из бюджетных средств.

С соответствующем предложением Матвиенко выступила на встрече с Мишустиным и представителями Совета палаты СФ.

По форумам обязательно посмотрим. Я поддерживаю то, что вы говорите, минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи. И без сомнения, важно, чтобы именно бизнес, именно промышленники, предприниматели формулировали и занимались организацией таких работ сказал премьер-министр

Он добавил, что кабмин будет поддерживать проведение таких мероприятий в разумной для его функций мере.