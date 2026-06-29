Москва29 июнВести.Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу спикера Совфеда Валентины Матвиенко сократить проведение форумов, финансируемых из бюджетных средств.
С соответствующем предложением Матвиенко выступила на встрече с Мишустиным и представителями Совета палаты СФ.
По форумам обязательно посмотрим. Я поддерживаю то, что вы говорите, минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи. И без сомнения, важно, чтобы именно бизнес, именно промышленники, предприниматели формулировали и занимались организацией таких работсказал премьер-министр
Он добавил, что кабмин будет поддерживать проведение таких мероприятий в разумной для его функций мере.