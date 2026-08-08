Мишустин рекомендовал регионам расширить льготы по УСН для IT-компаний Мишустин призвал регионы расширить налоговые льготы по УСН для IT-компаний

Москва8 авг Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал регионам проработать расширение практики применения налоговых льгот для IT-компаний по упрощенной системе налогообложения (УСН). Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Поручение вошло в перечень мер по итогам XI конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), прошедшей в мае.

Руководителям субъектов до 1 декабря рекомендовано проработать расширение практики применения региональных налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения для организаций сферы IT сказано в материале

При этом сниженные ставки должны составлять не более 3%, если налогом облагаются только доходы фирмы, и не более 8%, если упрощенная система налогообложения применяется по схеме "доходы минус расходы".

В правительстве отметили, что дальнейшее расширение использования российских программных продуктов требует поддержки отечественных IT-компаний как на федеральном, так и на региональном уровне.

Кроме того, кабмин планирует донастроить механизм поддержки особо значимых проектов по доработке и внедрению российских цифровых решений в различные отрасли. Речь идет о возможности сделать так, чтобы грантовое софинансирование таких проектов из федерального бюджета покрывало не 50% их стоимости, а до 80%.

Минцифры, Минфин и Российский фонд развития информационных технологий должны представить соответствующие предложения до 20 декабря.