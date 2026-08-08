Мишустин поручил рассмотреть приоритет отечественных ИИ-решений при госзакупках Мишустин поручил изучить приоритет отечественных ИИ при госзакупках

Москва8 авг Вести.Правительство России рассматривает возможность установить приоритет для отечественных решений на основе искусственного интеллекта при государственных закупках. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам XI конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), прошедшей в мае.

Согласно поручению, Минцифры и Минфин должны проработать вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство для обеспечения приоритетного спроса на российские большие языковые модели.

В целях обеспечения приоритетного спроса на российские большие языковые модели Минцифры и Минфином будет проработан вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство для установления приоритета отечественных ИИ-решений при госзакупках говорится в сообщении

Доклад с предложениями по этому вопросу ведомства должны представить в правительство до 15 декабря.