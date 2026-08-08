Москва8 авгВести.Правительство России рассматривает возможность установить приоритет для отечественных решений на основе искусственного интеллекта при государственных закупках. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам XI конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), прошедшей в мае.
Согласно поручению, Минцифры и Минфин должны проработать вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство для обеспечения приоритетного спроса на российские большие языковые модели.
В целях обеспечения приоритетного спроса на российские большие языковые модели Минцифры и Минфином будет проработан вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство для установления приоритета отечественных ИИ-решений при госзакупкахговорится в сообщении
Доклад с предложениями по этому вопросу ведомства должны представить в правительство до 15 декабря.