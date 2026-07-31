Механизм допуска бизнеса к налоговым льготам в России могут ужесточить Минфин РФ планирует повысить прозрачность предоставления налоговых льгот бизнесу

Москва31 июл Вести.Министерство финансов России планирует повысить прозрачность предоставления налоговых льгот для бизнеса и усилить контроль за запросами предпринимателей, сообщила газета "Известия", ссылаясь на соответствующий документ.

Одним из нововведений станет обязательное использование резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и особых экономических зон (ОЭЗ) специального программного обеспечения АИС "Налог-3".

Это позволит выявлять случаи, когда предприниматели пытаются обойти систему для получения льгот, например, дробят бизнес или искусственно оптимизируют деятельность, чтобы формально соответствовать условиям поддержки, говорится в статье.

Новые меры позволят усилить контроль за использованием бюджетных средств и исключить предоставление льгот тем компаниям, которые не нуждаются в господдержке.

В пресс-службе Минфина добавили, что изменения призваны улучшить оценку налоговых расходов, повысить их качество и объективность.

Кроме того, предполагается установить единый срок подачи отчетности — до 30 декабря.

Ранее в интервью ИС "Вести" замглавы парламентской фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева заявила, что поддерживает дополнительные преференции для ориентированного на помощь семьям бизнеса.