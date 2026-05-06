Москва6 мая Вести.Минфин РФ подготовил проект постановления правительства с новыми правилами расчета возмещаемой процентной ставки по льготным кредитам для бизнеса. Об этом пишет РБК со ссылкой на осведомленный источник.

В частности, ведомство предлагает ввести минимальный несубсидируемый порог (при ключевой ставке ниже или равной 8%) — в этом случае льготы предоставляться не будут. Другие сценарии предусматривают субсидирование кредитов в зависимости от уровня ключевой ставки: чем она выше — тем больше будет компенсация.

Например, если ключевая ставка составит 21% (такое максимальное значение было всего раз за всю историю России и действовало с ноября 2024-го по июнь 2025-го), то государство субсидирует до 5,8 процентного пункта от ставки кредита.

Как ожидается, новые правила начнут действовать с 1 июня 2026 года (при этом будет предусмотрен переходный период). Они будут распространяться на все программы льготного кредитования.

24 апреля совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 14,5% годовых.

Аналитики "Сбера" ожидают ключевую ставку ЦБ РФ к концу года в диапазоне 12–13%.