Москва27 апр Вести.Региональные, муниципальные парламенты приобретают все больший вес, сообщила в интервью ИС "Вести" председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на полях заседания Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге.

В 120-летнюю годовщину российского парламентаризма она также поздравила коллег с этой знаменательной датой.

Хотела бы поздравить наше парламентское сообщество, депутатов Государственной Думы, региональные парламенты, муниципальные, которые с каждым годом обретают все больший вес и большее влияние в жизни нашей страны, со 120-летием парламентаризма РФ. Именно 120 лет назад, 27 апреля 1906 года, появился первый новый парламент Российской империи. И хочу подчеркнуть, что он сразу появился как двухпалатный. События того времени имели определяющее значение, и недооценивать их роль в дальнейшем развитии России невозможно подчеркнула она

Матвиенко также отметила растущее влияние Совета законодателей РФ.

С каждым годом Совет законодателей набирает свою силу. То, что каждый год к нам приезжает президент страны, уже говорит о многом. Потому что мы федеративное государство — будут сильные регионы, будет сильное государство. Думаю, что сегодня прозвучит очень много новых и интересных предложений, которые мы отразим в нашем итоговом документе добавила она

Ранее на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ глава Минфина Антон Силуанов высказался о состоянии бюджетов субъектов России.