Наблюдатель из Ирака аз-Зейди: мы хотим показать, что в РФ настоящая демократия

Журналист из Ирака рассказал, почему решил стал наблюдателем на выборах в РФ Наблюдатель из Ирака аз-Зейди: мы хотим показать, что в РФ настоящая демократия

Москва19 сен Вести.Международный наблюдатель, журналист из Ирака Мунтазар аз-Зейди в интервью ИС "Вести" рассказал, что приехал на выборы в Госдуму РФ, чтобы показать всему реализацию принципов демократии в России.

За ходом голосования в Свердловской области следят международные общественные наблюдатели из 13 стран: Белоруссии, Германии, Венесуэлы, Индонезии, Казахстана, Испании, Киргизии, Португалии, Уганды, Азербайджана, Таджикистана, Ирака.

Мы приехали в Россию, чтобы понаблюдать за выборами. А также показать миру, что в России существует настоящая демократия. Мы реагируем на утверждения некоторых западных СМИ и пропаганды, ставящие под сомнение ход, честность и прозрачность выборов поделился иракский журналист

Мунтазар аз-Зейди - тот самый журналист, швырнувший свои ботинки в Джорджа Буша-младшего 14 декабря 2008 года во время пресс-конференции в Багдаде. Это был его протест против американского военного присутствия в Ираке. Кстати, после удачного броска турецкой обувной фабрике пришлось резко нарастить производство, так как эти ботинки стали пользоваться бешеной популярностью.

Трехдневные выборы депутатов Госдумы, высших должностных лиц регионов РФ, а также депутатов законодательных органов и местного самоуправления продлятся с 18 по 20 сентября.