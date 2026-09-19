Грузинский политик оценил возможность голосования в России в течение трех дней Грузинский политик Пипия назвал интересной опцией трехдневные выборы в России

Москва19 сен Вести.Лидер грузинской партии "Солидарность во имя мира", международный наблюдатель на выборах в Госдуму РФ Мамука Пипия в интервью ИС "Вести" назвал удобным формат трехдневного голосования.

В качестве международных наблюдателей в Россию приехали шесть представителей Грузии. По словам политика, это большая цифра в отсутствии дипломатических отношений между странами.

Нам нравится, что выборы проходят три дня. Это очень интересная опция для россиян, потому что можно и в пятницу проголосовать, и в субботу, и в воскресенье. Я думаю, что во многих странах мы увидим трехднедневное голосование отметил Пипия

Трехдневные выборы депутатов Госдумы, высших должностных лиц регионов РФ, а также депутатов законодательных органов и местного самоуправления продлятся с 18 по 20 сентября.