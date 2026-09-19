Наблюдатель из Камеруна: выборы в России прозрачные, учитываются интересы всех

Наблюдатель из Камеруна оценил доступность голосования в России Наблюдатель из Камеруна: выборы в России прозрачные, учитываются интересы всех

Москва19 сен Вести.На выборах в России учитываются интересы разных слоев населения, активно в избирательный процесс вовлечена и молодежь. Об этом в беседе с ИС "Вести" выразил наблюдатель из Камеруна Сирил Часеп.

Он обратил внимание на то, что западные СМИ нередко обвиняли Россию в разных вещах, однако реальная ситуация полностью противоположная.

Западные СМИ постоянно обвиняли Россию во многих вещах, тогда как мы, находясь здесь, видим обратное. Выборы здесь, в России, прозрачные, открытые, и учитываются интересы всех - людей с инвалидностью, пожилых людей, а также молодежи, которая достаточно активно вовлечена сказал иностранный наблюдатель

Ранее наблюдатели из Непала и Филиппин оценили технологии на выборах РФ. Они отметили, что на выборах используется разные инструменты, в том числе доступно электронное голосование.