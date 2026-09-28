Москва28 сенВести.Жители Санкт-Петербурга 28 сентября массово жаловались на проблемы с Wi-Fi и отсутствие домашнего интернета, сообщает РБК со ссылкой на данные Downdetector.
Пользователи начали обращать внимание на проблему рано утром, в течение дня число жалоб продолжало расти, достигнув пика в 15.15 по московскому времени.
Тогда сервис зафиксировал 111 обращенийсказано в публикации
Всего за сутки поступило около 1,3 тыс. обращений.
Чаще всего абоненты сообщали о проблемах в работе "Билайна", "еТелекома" и SkyNet, также наблюдалась нестабильная работа интернет-провайдеров "Невалинк" и "Лайнер".