Жители Петербурга сообщили о сбоях в работе домашнего интернета

РБК: в Петербурге зафиксированы перебои в работе домашнего интернета Жители Петербурга сообщили о сбоях в работе домашнего интернета

Москва28 сен Вести.Жители Санкт-Петербурга 28 сентября массово жаловались на проблемы с Wi-Fi и отсутствие домашнего интернета, сообщает РБК со ссылкой на данные Downdetector.

Пользователи начали обращать внимание на проблему рано утром, в течение дня число жалоб продолжало расти, достигнув пика в 15.15 по московскому времени.

Тогда сервис зафиксировал 111 обращений сказано в публикации

Всего за сутки поступило около 1,3 тыс. обращений.

Чаще всего абоненты сообщали о проблемах в работе "Билайна", "еТелекома" и SkyNet, также наблюдалась нестабильная работа интернет-провайдеров "Невалинк" и "Лайнер".