Downreport: российские пользователи жалуются на сбой в работе KakaoTalk и BiP

Россияне жалуются на массовый сбой в работе мессенджеров BiP и KakaoTalk Downreport: российские пользователи жалуются на сбой в работе KakaoTalk и BiP

Москва30 июл Вести.Пользователи южнокорейского мессенджера KakaoTalk в России жалуются на сбой в работе приложения, следует из данных сервиса Downreport.

Наибольшее количество жалоб поступает из Москвы (48%), Санкт-Петербурга (7%) и Новосибирска (4%). Пользователи сообщают о проблемах со входом в аккаунт и долгую загрузку приложения.

Массовый сбой KakaoTalk! Пользователи сообщают о проблемах сказано в сообщении на сайте сервиса

Также поступают жалобы на проблемы в работе турецкого мессенджера BiP. На сбой чаще всего жалуются жители Москвы (43%), Санкт-Петербурга (5%) и Краснодара (4%).

20 июля россияне жаловались на сбой в работе App Store. Пользователи отмечали трудности в работе приложения, скачивании игр и программ.

Кроме того, 22 июля сообщалось, что соцсети Facebook и Instagram (запрещены в РФ как экстремистские) компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская) работали со сбоями в Европе и США.