Москва24 сенВести.Девять киевских интернет-провайдеров сообщили о проблемах с интернетом.
Неполадки из-за повреждения оборудования фиксируют компании "Домонет", "Паутина", Cityhost, CrazyNetwork, Etherlink, Faust, Kievnet, MiroHost и UTELS.
В частности, Etherlink сообщила о повреждении своего основного узла, из-за чего ядро сети придется переносить в другое место.
Kievnet и UTELS, в свою очередь, заявляют о повреждении дата-центра, который обеспечивал работу их сетей. "Домонет" отчитался, что не сможет восстановить связь до 21.00 по местному времени.
Ранее украинские СМИ сообщили о частичном отключении интернета в Киеве из-за повреждения дата-центров.