В Киеве уже девять провайдеров сообщили о проблемах с интернетом

Девять интернет-провайдеров в Киеве заявили о сбоях связи В Киеве уже девять провайдеров сообщили о проблемах с интернетом

Москва24 сен Вести.Девять киевских интернет-провайдеров сообщили о проблемах с интернетом.

Неполадки из-за повреждения оборудования фиксируют компании "Домонет", "Паутина", Cityhost, CrazyNetwork, Etherlink, Faust, Kievnet, MiroHost и UTELS.

В частности, Etherlink сообщила о повреждении своего основного узла, из-за чего ядро сети придется переносить в другое место.

Kievnet и UTELS, в свою очередь, заявляют о повреждении дата-центра, который обеспечивал работу их сетей. "Домонет" отчитался, что не сможет восстановить связь до 21.00 по местному времени.

Ранее украинские СМИ сообщили о частичном отключении интернета в Киеве из-за повреждения дата-центров.