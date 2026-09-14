В Петербурге и Ленобласти произошел сбой у интернет-провайдера

Провайдер SkyNet оставил пользователей без интернета на несколько часов В Петербурге и Ленобласти произошел сбой у интернет-провайдера

Москва14 сен Вести.С ночи 14 сентября абоненты провайдера SkyNet из Санкт-Петербурга и Ленобласти сообщают о проблемах с домашним интернетом.

Проблемы в работе SkyNet начались с двух часов ночи, к утру количество жалоб возросло. К этому моменту зафиксировано больше шести тысяч сообщений.

Пользователи сообщают, что недоступен оптоволоконный интернет, нет доступа как по Wi-Fi, так и по кабелю.

Днем в компании сообщили, что они работают над устранением неполадок.