Москва14 сенВести.С ночи 14 сентября абоненты провайдера SkyNet из Санкт-Петербурга и Ленобласти сообщают о проблемах с домашним интернетом.
Проблемы в работе SkyNet начались с двух часов ночи, к утру количество жалоб возросло. К этому моменту зафиксировано больше шести тысяч сообщений.
Пользователи сообщают, что недоступен оптоволоконный интернет, нет доступа как по Wi-Fi, так и по кабелю.
Днем в компании сообщили, что они работают над устранением неполадок.
Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить связь в кратчайшие срокизаявили в компании