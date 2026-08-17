В работе нескольких сервисов Microsoft произошел масштабный сбой Масштабный сбой произошел в работе сразу нескольких сервисов Microsoft

Москва17 авг Вести.Пользователи со всего мира массово пожаловались на работу сервисов Microsoft, включая GitHub, Microsoft Copilot и Microsoft Teams, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Жалобы на работу GitHub поступали в течение нескольких часов. Около 16:30 по МСК количество жалоб превысило 2,7 тыс. О неполадках в работе сервисов сообщали жители России, Венгрии, Британии, Украины и Финляндии.

Также пользователи жаловались на работу Microsoft Copilot и Microsoft Teams. У большинства из них не открывались приложения сервисов.

Ранее 6 августа массовый сбой произошел в работе Рунета, не работали приложения и сайты.