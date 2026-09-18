Путин: киевский режим не проводит выборы у себя и пытается помешать выборам в РФ

Путин уличил украинские власти во вмешательстве в выборы в РФ Путин: киевский режим не проводит выборы у себя и пытается помешать выборам в РФ

Москва18 сен Вести.Киевские власти не проводят выборы на Украине и пытаются помешать избирательному процессу в России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

Украинская верхушка не спешит проводить выборы, как известно, но и нам пытается помешать отметил Путин

Как ранее отмечал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, глава киевского режима Владимир Зеленский не пойдет на добровольное проведение выборов, и западные покровители не настаивают на этом. Член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик также уверен, что Зеленский юлит, как уж на сковородке, и изобретает новые отговорки, только бы избежать выборов на Украине.