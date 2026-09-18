Москва18 сенВести.Киевские власти не проводят выборы на Украине и пытаются помешать избирательному процессу в России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.
Украинская верхушка не спешит проводить выборы, как известно, но и нам пытается помешатьотметил Путин
Как ранее отмечал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, глава киевского режима Владимир Зеленский не пойдет на добровольное проведение выборов, и западные покровители не настаивают на этом. Член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик также уверен, что Зеленский юлит, как уж на сковородке, и изобретает новые отговорки, только бы избежать выборов на Украине.