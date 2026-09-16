Белик: Зеленский юлит как уж на сковородке, чтобы не допустить выборов

В Госдуме сравнили Зеленского с ужом на сковородке из-за его заявления о выборах Белик: Зеленский юлит как уж на сковородке, чтобы не допустить выборов

Москва16 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский юлит как уж на сковородке, придумывая новые отговорки, лишь бы не допустить проведение выборов на Украине. На это указал член комитета по международным делам Госдумы РФ Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости.

Ранее в интервью американскому телеканалу CBS News Зеленский заявил о невозможности проведения выборов на Украине. Глава киевского режима объяснил это тем, что за пределами страны находятся девять миллионов граждан​​​.

Тирания в любом виде боится выборов, так как переживает, что может лишиться своей неограниченной власти. Зеленский юлит как уж на сковородке, лишь бы удержаться в своем кресле сказал Белик

Он задался вопросом, что мешает находящимся в европейских странах украинцам проголосовать.

Ответ один - страх Зеленского перед мнением народа заметил депутат

Зеленский, по его словам, не является на сегодняшний день самой популярной фигурой в украинском истеблишменте. Это значит, как объяснил Белик, что главе киевского режима могут "дать пинка", а затем спросить за воровство денег, которые были выделены Западом.

Зеленский найдет миллион причин, лишь бы выборы не состоялись. Ведь еще не все украдено, поэтому избиратели, видимо, подождут заключил депутат

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ранее указал, что судьба Зеленского может решиться уже к Новому году, поскольку американские переговорщики, приезжавшие в Киев, поднимали вопрос выборов.