Депутат Чепа: судьба Зеленского может решиться к Новому году

Депутат Чепа рассказал, когда может решиться судьба Зеленского Депутат Чепа: судьба Зеленского может решиться к Новому году

Москва15 сен Вести.Судьба главы киевского режима Владимира Зеленского может решиться уже к Новому году, так как американские переговорщики, приезжавшие в Киев, поднимали вопрос выборов.

Об этом агентству РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, сейчас Зеленский находится в крайне подвешенном положении, а любой скандал или, к примеру, провал на фронте могут быстро изменить ситуацию.

К Новому году скорее всего будет понятно, так как приезжающие в Киев американцы скорее всего обсуждали вопросы о выборах заявил Чепа

По его словам, перестановки внутри украинского правительства демонстрируют, что старые схемы больше не работают. При этом отставки и новые назначения не меняют результата: украинские бойцы продолжают гибнуть на фронте, а Зеленский тянет время, стараясь заменить попытки переговоров популистскими решениями.

Сегодня идет политротация, все пытаются участвовать, и Зеленский, и его противники, кураторы. Мы видим, что идет противодействие в НАБУ (Национальном антикоррупционном бюро Украины) и минобороны. Все происходит на фоне экономических и военных проблем, следовательно обострение политических ситуаций в Европе, в Германии, Франции, Великобритании подчеркнул Чепа

Он добавил, что положение Зеленского осложнено коррупционными скандалами на фоне растущих требований о дополнительном финансировании. Так, из обязательств Евросоюза была выполнена лишь треть.

В конце августа Владимир Зеленский признал дефицит в бюджете Украины на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов​​​. Он потребовал у Европы уже сейчас дать часть денег из кредита Евросоюза, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть дефицит финансирования оборонных расходов.

При этом газета The Wall Street Journal пишет, что Евросоюз больше не сможет выделять многомиллиардное финансирование Украине, которое так просит Киев.