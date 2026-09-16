"Влюблены в талант друг друга": СМИ рассказали о возможной избраннице Ефремова KP.RU: актеры Михаил Ефремов и Дарья Белоусова "влюблены в талант друг друга"

Москва16 сен Вести.62-летний заслуженный артист России Михаил Ефремов, который в прошлом году освободился из колонии по делу о ДТП, "влюблен в талант" своей новой избранницы и познакомил ее со своим средним сыном. Об этом утверждает издание KP.RU.

Речь идет о 43-летней актрисе Дарье Белоусовой, которую СМИ называют новой возлюбленной Ефремова. Авторы материала утверждают, что Ефремов и Белоусова живут вместе на ее съемной квартире, так как артист оставил имущество пятой жене. В публикации также сказано, что Белоусова ждала выхода Ефремова из тюрьмы и ходила к нему на свидания.

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По информации издания, Ефремов, его средний сын Николай - выпускник ГИТИСа, - и Дарья Белоусова могут вместе появиться в одном спектакле.

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В свою очередь еще один неназванный друг Ефремова заявил изданию, что актер очень сблизился со своим старшим сыном Никитой и гордится им. По словам собеседника журналистов, Никита Ефремов помогал маленьким детям отца, когда тот был в колонии.

Подтверждения информации о личной жизни Михаила Ефремова от него самого или Дарьи Белоусовой пока не поступало.

Ранее адвокат Елена Пономарева объяснила, при каких условиях актер может вернуться в тюрьму.