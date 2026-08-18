Сын Ильи Авербуха Мартин сообщил, что вместе с избранницей думает о свадьбе

Сын Ильи Авербуха рассказал о своей любви "почти с первого взгляда" Сын Ильи Авербуха Мартин сообщил, что вместе с избранницей думает о свадьбе

Москва18 авг Вести.22-летний Мартин Авербух - сын фигуриста, заслуженного мастера спорта Ильи Авербуха, - в комментарии MK.RU рассказал о личной жизни.

По словам Авербуха-младшего, он состоит в отношениях со своей девушкой Софией пять лет, у них произошла любовь "почти с первого взгляда". Избранница молодого человека уточнила, что они познакомились на первом курсе института.

Мартин Авербух рассказал, что они с Софией думают о свадьбе и хотят самостоятельно устроить церемонию.

Мы хотим просто самостоятельно все сделать. Я, конечно, сейчас работаю, но хочется поднакопить еще сообщил он

Сын фигуриста уточнил, что в настоящее время по вечерам учится, а днем работает, раньше подрабатывал на "интерактивном футболе".

Кроме того, влюбленные рассказали о желании иметь детей. Мартин Авербух хочет мальчика, а София – детей обоих полов.

Мартин Авербух – сын фигуристов Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой, родился в 2004 году. В 2020 году Илья Авербух женился на актрисе Елизавете Арзамасовой, в 2021-м у пары родился сын, а в 2024-м – дочь.