Москва29 авг Вести.Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина и олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев стали родителями.

У пары родился сын, сообщил Соловьев в своем Telegram-канале.

Сегодня в 5.17 утра мы стали родителями. Счастье, это лишь крупица во всей вселенной, что не сравнится с тем, что мы сейчас чувствуем и испытываем с каждым его вздохом написал спортсмен

Аверина является 18-кратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

Соловьев стал олимпийским чемпионом в 2014 году и серебряным призером Игр 2018 года в командных соревнованиях.

Ранее Аверина в беседе с ИС "Вести" высоко оценила выступление российских гимнасток на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне.