Москва29 авг Вести.Хореограф и танцор Ильдар Гайнутдинов женился на двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, сообщила в Telegram фигуристка, чемпионка Европы Александра Бойко.

Бойко приложила к публикации фотографию молодоженов, сделанную на свадебной церемонии.

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В июле 2025 года Евгения Медведева рассказала о романе с приглашенным солистом Большого театра Ильдаром Гайнутдиновым. Фигуристка и танцор вместе принимали участие в телешоу. О помолвке пары было объявлено в ноябре того же года.

Позднее Медведева объявила, что свадьба состоится 29 августа, а также поделилась тем, как выбирала платья на торжество.