Ефремов впервые после освобождения из колонии сыграет главную роль в кино

Данила Козловский и Михаил Ефремов снимутся в одном фильме Ефремов впервые после освобождения из колонии сыграет главную роль в кино

Москва21 июл Вести.Данила Козловский и Михаил Ефремов сыграют главные роли в комедийной драме "Отец. Еще отец" режиссера Александра Баршака. Об этом сообщили в ходе очной защиты национальных фильмов, претендующих на поддержку Фонда кино.

Уникальный и блестящий дуэт Дани Козловского и Михаила Олеговича Ефремова нам кажется довольно привлекательным для широкой аудитории. Есть очевидно несколько сегментов зрителей, которым эта история будет интересна. Мы поставили себе цель - привлечь в кинотеатры 1 млн зрителей, и нам кажется, что это вполне реальная цифра сказал Баршак на защите своей картины

По сюжету картины московский учитель, чтобы расплатиться с ипотекой, соглашается поставить заведомо провальный спектакль в Ельце и тем самым помочь закрыть местный театр. Однако выясняется, что художественным руководителем этого театра является его родной отец, которого герой никогда не знал.

Режиссером картины выступает Александр Баршак. В актерский состав также заявлены Адам Кумаев, Анна Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова.

Стоит отметить, что Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии сыграет главную роль в кино.

Ранее режиссер Никита Михалков признался в интервью ИС "Вести", что рисковал, когда пригласил Михаила Ефремова сыграть в постановке "Без свидетелей".