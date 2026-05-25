Суд вернул иск актрисы Ольги Зуевой к Даниле Козловскому об алиментах на дочь Суд вернул иск актрисы Ольги Зуевой к Даниле Козловскому об алиментах на ребенка

Москва25 мая Вести.Савеловский суд Москвы вернул исковое заявление актрисы Ольги Зуевой к актеру Даниле Козловскому о взыскании алиментов на их дочь. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Москвы.

Исковое заявление... о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка возвращено в связи с тем, что заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства говорится в сообщении

Пара ранее была в отношениях, однако не регистрировала брак. В 2020 году у Зуевой и Козловского родилась дочь. В 2021 году актер объявил, что практически сразу после этого они с возлюбленной расстались. По словам Данилы Козловского, он "поступил совершенно несправедливо" по отношению к Ольге Зуевой.

В настоящее время Данила Козловский состоит в отношениях с актрисой Оксаной Акиньшиной. По информации из СМИ, роман завязался после съемок в вышедшем в 2021 году фильме, где они играли влюбленную пару. В мае нынешнего года актер написал в соцсетях о рождении общего сына с Оксаной Акиньшиной. Для актрисы Акиньшиной этот ребенок стал четвертым.