Боярский о сыне и дочери: у них своя судьба и свой стиль работы

Боярский рассказал о совместной работе с членами семьи Боярский о сыне и дочери: у них своя судьба и свой стиль работы

Москва13 сен Вести.Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что не исключает совместной работы на сцене с членами своей семьи. Об этом он рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

По словам артиста, для такого семейного проекта нужен режиссер с конкретной идеей, который предложит собрать родственников в одном спектакле.

Я-то [не отказался бы от спектакля с семьей]. А вот что касается Лизы и Максима, это у них своя судьба и у них свои соображения и свой стиль работы в театре, на сцене, в кино сказал Боярский

Елизавета Боярская - дочь Ларисы Луппиан и Михаила Боярского. Она вышла замуж за актера Максима Матвеева 28 июля 2010 года. Пара воспитывает двоих сыновей.