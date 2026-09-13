Боярский рассказал, как чуть не развелся с Ларисой Луппиан Народный артист Боярский: метров 20 меня отделяло от "страшного шага"

Москва13 сен Вести.Народный артист РСФСР Михаил Боярский в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" рассказал, как чуть не развелся со своей женой Ларисой Луппиан.

По его словам, они были на грани развода.

Категорически серьезно сказал Ларисе: "Все, мы расстаемся, я ухожу". Она говорит: "Давай". Я вышел из парадной, перешел на другую сторону улицы, постоял там и пошел обратно домой. Говорю: "Я уже вернулся, глупо было уходить". Она говорит: "Ну, правильно сделал". Но были такие попытки. Недолго, метров 20 меня отделяло от страшного шага. Но какой я все-таки мудрый мужик! … Вернулся домой, и жена дома, и ужин дома, и выпить что есть, выпили, помирились и все сказал он

Ранее Михаил Боярский заявил, что рождение ребенка сцементировало его отношения с супругой Ларисой Луппиан.